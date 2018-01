Goiás promete atacar o Grêmio em casa O técnico Candinho deverá contar com a maioria dos jogadores titulares para atacar o Grêmio, na sua terceira partida no campeonato Brasileiro. Numa tentativa de se recuperar dos resultados até agora alcançados, o time goiano jogará com três volantes: Marabá, Tiago e Josué. O jogo Goiás x Grêmio será disputado domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Nos dois primeiros jogos do Campeonato o Goiás não foi bem: Empatou com Paysandu (2x2) e perdeu para o Vasco (6x4). A exceção é Caíco, expulso no jogo contra o Vasco, e que será substituído por Josué, e o retorno de Gustavo e Leandro Smith às laterais após se recuperarem de torção no joelho, o Goiás manterá o seu time-base em ação. Candinho, há duas semanas no comando do time, também precisa de tempo para consertar a equipe - carente de laterais e jogadores de reposição no meio-campo. Ele pediu a contratação de Michel, do Santos. Mas o jogador, que oficialmente aceitou a proposta do Goiás, ainda depende de liberação do clube enquanto esbarra na resistência da Comissão Técnica santista. Outro reforço importante, Alexandre (ex-Palmeiras), de 27 anos, que precisava perder 10 quilos para atingir o peso ideal, já perdeu 7 e se prepara para estrear na quipe. Já os laterais Gaúcho e Luciano, contratados junto ao Novo Horizonte (GO), assim como Marcinho(Rio Branco de Americana), estão em fase de adaptação.