Goiás promete atacar o Ituano Sonhando com uma vaga nas quartas-de-final, e dependendo apenas de um empate sem gols para continuar na competição, o Goiás enfrenta amanhã, às 20h30, no estádio Serra Dourada o Ituano em partida válida pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Itu, na semana passada, Goiás e Ituano empataram em 1 a 1. Embora reconheça deficiências no sistema defensivo, o técnico Candinho faz apenas uma mudança na equipe: Leandro Smith substitui Rondinelli na lateral-esquerda. "O jeito é improvisar mas a solução está nas contratações de laterais para a equipe o que deverá ocorrer em breve", justificou o técnico. Apesar de jogar em casa com a vantagem do empate, o Goiás tem a pretensão de tomar iniciativas e jogar no ataque. Se passar pelo Ituano, enfrenta o Botafogo, na próxima quarta-feira.