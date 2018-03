Goiás promete atacar o São Paulo O Goiás promete atacar o São Paulo, nesta quarta-feira à noite e, se possível, abrir uma boa vantagem de gols no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. "Neste jogo nós teremos de fazer o maior número de gols possível para anular a reação são-paulina no jogo de volta", diz o goleiro Harlei, de 31 anos. A partida - que será dirigida pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça (PE) - está marcada para às 21h40 no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e terá a transmissão para São Paulo pela Rede Record. O volante Josué, que cumpre suspensão automática, será substituído por Tiago e esta é a única alteração feita pelo técnico Candinho. O treinador está confiante e disse esperar muito do time: "Este jogo é a chave para a nossa equipe chegar à fase final da Copa", diz ele, que gostaria de alcançar uma vitória em casa, para transferir a pressão para o São Paulo no próximo jogo. A equipe vive expectativas variadas. O artilheiro Dimba, que reencontrou a melhor posição na área, entre os lançamentos pelas pontas e as jogadas pelo meio, revela uma frustração: "Ainda não marquei na Copa do Brasil", diz o centroavante. "Espero a reversão deste quadro no jogo contra o São Paulo", diz. O time foi montado com dois volantes (Tiago e Marabá), dois meias (Caíco e Danilo) e dois atacantes (Dimba e Araújo). "Nossa equipe, como nos demais jogos, vai manter a pegada e a auto-confiança", garante Araújo, autor de cinco gols na Copa, que revela o sonho de disputar a artilharia da competição. Mas a torcida alviverde, ainda irritada com o desempenho do Goiás no campeonato Brasileiro (é o vice-lanterna após quatro derrotas, uma vitória e dois empates) não dá sinais de que vai corresponder às expectativas dos jogadores. Um público estimado entre 25 mil e 35 mil pessoas é esperado no estádio onde os ingressos a R$ 5 (geral), R$ 10 (arquibancadas) e R$ 15 (cadeiras) começam a ser vendidos às 9 horas desta quarta-feira.