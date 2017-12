Goiás promete cautela no Morumbi A seis rodadas para o final do turno e lutando por uma das vagas à Libertadores, o Goiás (com 27 pontos) vai jogar com cautela contra o São Paulo (que tem 17 pontos), neste domingo às 18h10 no Morumbi. Mesmo assim, acredita que uma eventual vitória poderá mudar o rumo do time dirigido por Geninho. "Nossa equipe é ousada e o nosso grupo de jogadores é um dos melhores", diz o ala Paulo Baier, lembrando, porém, que será preciso ter cautela diante do adversário, mesmo procurando caprichar na marcação e nas finalizações se quiser obter ao menos um ponto, em São Paulo. Em oito jogos fora, o Goiás perdeu quatro, empatou uma e ganhou três partidas. Na maratona do Brasileirão, o Goiás vem de uma derrota para o Atlético-PR (1 a 0). Mesmo assim está animado para lutar pela reabilitação: "A derrota, em Curitiba, não tirou o ânimo do nosso time", acredita o atacante Roni. O jogo contra o São Paulo tem importância estratégica, nas contas do Goiás, que está a sete pontos do líder Corinthians e também a seis jogos de sua estréia na Copa Sul-Americana, contra o Corinthians. Apesar das enormes pressões sobre os jogadores, o jogo do Morumbi não tem ares de guerra entre as duas equipes. Isto porque o Goiás mantém uma certa identificação com o time do São Paulo, onde estão ex-jogadores goianos como são os casos do volante Josué, do meia Danilo e do zagueiro Fabão. "Conhecemos as artimanhas e as qualidades dos ex-companheiros pois trabalhamos juntos na Serrinha", afirma o volante Danilo Portugal. "Agora vejo que o Danilo evoluiu muito o Josué também, mas o Fabão foi quem teve uma ótima evolução", comentou.