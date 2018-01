Goiás promete pressionar o Coritiba Armado para jogar de maneira ofensiva, o Goiás se anima para enfrentar o Coritiba (PR), na partida deste domingo, às 16 horas no estádio Serra Dourada (GO). O time faz mais uma tentativa de reduzir o desespero da lanterna absoluta no Campeonato Brasileiro. Após 11 rodadas, somou seis pontos vencendo uma partida, empatando três jogos e sofrendo sete derrotas consecutivas. "Nós temos qualidade e vamos buscar a vitória para fugir desta situação incômoda", acredita Michel, que retorna após contusão no tornozelo direito. O técnico Cuca tem ainda dúvidas na escalação, com a provável entrada de Auecione em lugar de Cléber, no meio-campo. Mas confirmou a escalação do goleiro Gilmar, de 33 anos e 1.94m., contratado esta semana e que estava atuando no Marítimo (Portugal). Os goleiros Harlei (suspeita de doping) e Kiko (agressão a árbitro) estão suspensos. "Eu não tomei furosemida", diz Harlei, cuja defesa foi apresentada sexta-feira à CBF. Se condenado, poderá ser punido em 4 meses, no mínimo. Fora do campo, uma lista contendo entre 8 e 12 jogadores do Goiás serão dispensados na próxima semana.