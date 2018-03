Goiás pronto para vencer outro favorito Embora Candinho admita que o Cruzeiro possua maior poder ofensivo, o treinador do Goiás garante que sua equipe está disposta e determinada a entrar no estádio Serra Dourada, nesta quarta-feira, às 21h45, e quebrar a invencibilidade do rival no primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil. " O Goiás terá de mostrar, mais uma vez, ousadia", disse o técnico , ao lembrar que foi desta maneira que sua equipe eliminou o São Paulo da competição. O jogo de volta será na próxima quarta feira, no mesmo horário, no Mineirão. O alviverde goiano vem de uma boa campanha na Copa do Brasil: eliminou o Ipatinga (MG), Ituano (SP), Botafogo (RJ) e São Paulo (SP) e agora disputa a sua primeira semifinal da Copa, desde 1990, quando sagrou-se vice campeão do torneio. Para o jogo desta quarta-feira, o Goiás deverá apresentar três alterações na defesa: o goleiro Harlei (suspenso) será substituído por Kiko, o zagueiro Renato dará lugar a Alexandre, recuperado de contusão muscular, e Marcinho retorna à lateral esquerda no lugar de Leandro Smith.