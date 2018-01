Goiás quer estragar a festa de Romário O Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro, com seis pontos e apenas oito derrotas, ainda sonha em reverter os resultados pífios e com hora marcada - a partir do jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, na estréia do atacante Romário. "A hora é nossa e é tempo de virada", disse Marabá. Incrédulos, os torcedores estão inconformados. Nos treinos, xingam os jogadores, enquanto lançam panelas, pipocas e bonecas no gramado. Como resultado, seis jogadores foram dispensados: Caíco, Alexandre, Gaúcho, Rondinelli, Hernani e Luciano. E os armadores Gil Baiano e Braitner foram contratados. "Foi uma semana difícil com derrotas, revoltas, dispensas e contratações", afirmou o técnico Cuca. Para segurar Romário, Cuca muda metade da equipe, a segunda pior defesa da competição, com 26 gols sofridos: Gilmar substitui Harlei, suspenso por doping. Também entram Gustavo, Renato, Marcinho, João Paulo e Gil Baiano.