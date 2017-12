Goiás quer garantir a Libertadores O Goiás vem de duas vitórias consecutivas. E precisa de mais duas para garantir matematicamente vaga na Copa Libertadores da América de 2006. Nesta quarta-feira, contra o São Paulo, às 20h30, no Serra Dourada, o técnico Geninho espera dar mais um importante passo rumo ao torneio continental ? o Goiás está na quarta posição, com 67 pontos. Mas além de garantir um lugar na Libertadores, o treinador do time goiano tem uma ambição um pouco maior: terminar o Campeonato Brasileiro na segunda colocação ? está a 4 pontos do Internacional, o atual vice-líder. E para conseguir as metas que traçou, Geninho espera valer a força do seu estádio ? além de receber o São Paulo, pega o Corinthians em casa, na última rodada. Nos 19 jogos realizados no Serra Dourada, foram 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Apesar de o São Paulo entrar em campo com um time reserva, os jogadores do Goiás ressaltam a força do time paulista. ?Os garotos do São Paulo vão querer mostrar serviço para entrar na lista de (Paulo) Autuori para o Mundial. Temos de ter toda atenção?, disse Paulo Baier. E para garantir um bom resultado, o Goiás vai ter de superar a ausência de três jogadores: Rodrigo Tabata e Júlio Santos, suspensos, e Danilo Portugal, machucado. No entanto, Geninho poderá contar com os reforços do zagueiro André Dias e do volante Cléber Gaúcho, liberados pelo departamento médico.