Goiás quer manter reação no campeonato Mais consistente na marcação e com maior poder ofensivo de seu ataque após a troca do comando técnico, o Goiás busca a evolução no Campeonato Brasileiro na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Fortaleza, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. "Nosso time está mais forte e competitivo", garante Harlei, ao explicar que o time ganhou mais organização com a chegada de Geninho, o terceiro treinador da equipe, que estreou vencendo o Inter, na última quarta-feira. "Agora nós temos planos efetivos para buscar e conquistar uma das vagas na Libertadores", diz o goleiro. Animados com a melhora no desempenho técnico, o Goiás contratou novos jogadores. Um deles é o zagueiro Rogério Corrêa, ex-Atlético-PR, que estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão. Mas para o jogo deste domingo, Geninho terá de improvisar a zaga com o volante Rafael Dias, que entrará em lugar do zagueiro André Dias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.