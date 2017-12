Goiás quer se vingar do Vasco amanhã Acreditando em melhor desempenho no returno (24ª rodada) o Goiás, que há 80 dias ocupa a lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro, enfrenta nesta quarta-feira o Vasco da Gama, às 21h40 no estádio Serra Dourada. "Será um jogo duro", acredita o técnico Cuca ao comentar que sua equipe, assim como os cariocas, precisam da vitória. Após derrotar o Figueirense (1x0), domingo em sua quarta vitória na competição, o Goiás pensa em jogar contra o Vasco ocupando espaços com três volantes e três atacantes. Tem, ainda, a pretensão de devolver a derrota sofrida para os vascainos (5x4), no primeiro turno, em São Januário. Grafite, de 24 anos e contratado há duas semanas, vai substituir o atacante Araújo (suspenso), enquanto o volante Tiago entra em lugar de Simão (suspenso) no meio-campo. O meia Danilo, com infecção pubiana, também está fora da partida. Segundo o departamento médico, se ele sofrer intervenção cirúrgica, nos próximos dias, ficará de fora do restante da disputa do Campeonato Brasileiro.