Goiás quer vingar goleada do Criciúma Além da promessa de reagir no Campeonato Brasileiro, o Goiás tentará no jogo desta quarta-feira, às 20h30 no Serra Dourada, dar o troco ao Criciúma que lhe aplicou a maior goleada (7 a 2) da competição no primeiro turno. "Nós precisamos de duas vitórias para ficar entre os líderes", diz o goleiro Harlei. O time goiano tem a seu favor o retrospecto positivo nas últimas partidas realizadas em casa. No Serra Dourada marcou 37 gols ou cerca de 66,07% dos 56 gols que fez até agora no Campeonato Brasileiro. Sofreu 13 gols, ou 28,88% dos 45 gols que tomou na competição. Em 14 jogos disputados venceu nove, empatou quatro e perdeu apenas uma vez. Para tentar superar o Criciúma, o técnico Celso Roth manterá a mesma formação dos últimos seis confrontos, e jogará com a equipe no 3-5-2 explorando os contra-ataques. O time ocupa a 6ª posição com 46 pontos ganhos, e vem de derrota (3 a 2) para o Figueirense.