Goiás reage e empata com o Flamengo Goiás e Flamengo empataram em 2 x 2 neste domingo em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Flamengo chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Negreiros e Zinho. Mas o Goiás reagiu na segunda etapa e empatou com dois gols de Alex Dias. Com este resultado, o Flamengo continua sem vencer no campeonato - com 4 derrotas e 4 empates - e se mantém na faixa de rebaixamento. O Goiás vai para 11 pontos e fica numa posição intermediária. No primeiro tempo, o Flamengo parecia que jogava no Maracanã. O Rubro-negro impôs o ritmo com jogadas em velocidade e acabou empurrando o Goiás em seu campo defensivo. Responsável pela armação das jogadas, o meia Zinho era um dos destaques do time. Aos 28 minutos saiu o primeiro gol. Zinho encobriu o goleiro Harlei após cobrança de escanteio e a bola chegou a Negreiros que, livre de marcação, marcou 1 a 0. "A gente não veio aqui para mostrar jogo, nós viemos aqui pra ganhar", disse o atacante no intervalo. Com a vantagem, o ataque do Flamengo passou a jogar ainda mais solto. Mostrou virtudes, fugindo da marcação e encurralando o Goiás. Aos 44 minutos, o zagueiro Rodolfo que acabara de substituir André Cruz (saiu com uma contusão na virilha), puxou Negreiros pela camisa. O árbitro marcou pênalti, que Zinho bateu no canto direito e fez 2 x 0. "Não é que jogamos melhor, o que prevaleceu foi a obediência tática do time", disse Zinho ao explicar as facilidades do Flamengo para atacar. No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo, mas perdeu boas chances aos 3 minutos e aos 6 minutos com Negreiros e Ibsen. Assustado, o Goiás começou a reagir. Aos 9 minutos, Alex Dias diminuiu para 2x1 após jogada ensaiada entre Rodrigo Tabata e Paulo Baier. Aos 44 minutos, no entanto, quando o Flamengo tinha a vitória como certa, Zinho segurava o ímpeto adversário e seu time fazia cera, o artilheiro Alex Dias subiu ao ataque e empatou em 2x2, mudando a história do jogo colocando um fim na festa do time carioca. Próximos jogos - Agora o Goiás ganha 12 dias de folga, só volta a jogar no dia 13 (domingo), contra o Corinthians, no estádio Serra Dourada. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Atlético-PR às 18 horas no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ).