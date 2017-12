Goiás reage e vira em cima do Vitória O Vitória voltou a enganar a torcida, neste dpomingo, ao marcar 3 x 0 no primeiro tempo e ceder uma incrível virada para o Goiás. O jogo encerrado em 4x3 para o time visitante foi dividido ao meio, em dois tempos bem diferenciados, no Estádio Manoel Barradas. No primeiro, Zé Roberto, Dudu e Alecsandro, de pênalti, fizeram os gols do bicampeão baiano. O Goiás igualou com dois gols de Grafite e outro de Dimba, de pênalti, no segundo tempo. Dimba passou a 27 gols no Brasileiro, ao marcar o gol da vitória. O Goiás chegou ao estádio Manoel Barradas com a fama de time de melhor desempenho no segundo turno do Brasileiro e dotado de um dos principais artilheiros da competição, Dimba. Era o suficiente para o cauteloso técnico Lori Sandri justificar a escalação de Ramalho para fortalecer a marcação de meio-campo. Mas quem esperava um Vitória covarde, sentiu no placar do primeiro tempo que a estratégia de Sandri teve seu mérito. Para aumentar a desconfiança de quem via o Vitória em desvantagem tática, a violência da zaga do Goiás retirou de campo o atacante Alexsandro Goiano. Lori Sandri foi obrigado a mandar aquecer Zé Roberto, melhor jogador do grupo, mas que havia sido barrado. E ele fez a diferença. O Vitória abriu o placar aos 18 minutos. Alecsandro recebeu bom passe do zagueiro Marcos e tocou para Zé Roberto marcar. Quatro minutos depois, Zé Roberto deu uma bola preciosa para Dudu ampliar: 2x0. O time da casa aumentou a boa surpresa para a torcida com o terceiro gol marcado por Alecsandro, cobrando pênalti, aos 29 minutos. No segundo tempo, o técnico Cuca mandou o time do Goiás avançar. E trocou certo: no lugar de Esquerdinha, Leandro Smith deu mais força ofensiva ao time. O técnico Lori Sandri deveria ter se precavido pois a orientação de Cuca era óbvia para um time que perdia por 3x0, mas continuava perigoso. E a reação passou a preocupar. Aos 2 minutos, Grafite concluiu para o gol uma jogada articulada com Dimba e Araújo. Logo em seguida, Dimba fez o segundo do Goiás em pênalti cometido por Paulo Rodrigues. Num esforço tardio para evitar o empate do adversário, Sandri tentou segurar o Goiás com Marcelo Heleno no lugar de Alessandro Azevedo. Não adiantou: Grafite, aos 16 minutos, deixou tudo igual. Dimba recebeu de Grafite e fez o gol da virada. A torcida baiana, que fazia a festa, voltou triste pra casa, e chamando de burro o técnico Lori Sandri, acusado pelo resultado.