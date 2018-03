Goiás, São Caetano e Figueirense vencem O Goiás conseguiu hoje a primeira goleada no Campeonato Brasileiro. E a vítima foi o Botafogo. O jogo, disputado à tarde no Estádio Caio Martins, em Niterói, terminou com a vitória da equipe goiana por 4 a 1. Todos os gols foram marcados pelo atacante Alex, artilheiro disparado da competição. Nos outros dois jogos de hoje à tarde, o São Caetano venceu o Vitória por 1 a 0, no ABC, enquanto o Figueirense derrotou o Inter por 1 a 0, em Florianópolis. Ao final da partida em Niterói, a torcida do Botafogo pediu a saída do técnico Levir Culpi. O centroavante Luizão estreou na equipe carioca, mas jogou apenas o segundo tempo. O gol do Botafogo (a bola não chegou a entrar, mas foi validado pelo árbitro paulista Anselmo da Costa) foi marcado por João Carlos aos 2 minutos do primeiro tempo.