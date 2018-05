Goiás se despede de 2016 com vitória sobre o lanterna Sampaio Corrêa

O Goiás se despediu do Campeonato Brasileiro da Série B com uma vitória de virada sobre o lanterna e já rebaixado Sampaio Corrêa por 2 a 1, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, nesta terça-feira. Pouco mais de mil pessoas acompanharam a partida que abriu a 38.ª e última rodada da competição e não valia muita coisa, já que os dois times apenas cumpriam tabela.

Com uma campanha muito aquém do esperado, o Goiás não brigou nenhuma vez pelo acesso e teve que se contentar em escapar do rebaixamento. O resultado desta terça-feira coloca o time na 13.ª colocação, com 50 pontos. Por outro lado, o Sampaio Corrêa termina amargando a lanterna da Série B, tendo somado apenas 27 pontos em 38 jogos.

O primeiro tempo teve o Goiás com mais posse de bola e criando os principais lances de perigo, através de chute rasteiro de Liniker, defendido por Rodrigo Ramos, e finalização de Léo Gamalho para fora. No entanto, quem abriu o placar foi o Sampaio Corrêa na única vez que chegou ao ataque, já nos acréscimos. Fernandinho passou fácil pelos dois zagueiros e bateu no cantinho de Renan.

Na volta do intervalo, o Goiás mudou a postura e precisou de 17 minutos para conseguir o empate. Walter cruzou na segunda trave e Carlos Eduardo foi lá em cima para cabecear no ângulo de Rodrigo Ramos. Animado, o time esmeraldino foi em busca da virada e conseguiu nos minutos finais. Aos 36, Rezende aproveitou escanteio cobrado por Walter e finalizou rasteiro, no cantinho do goleiro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 1 SAMPAIO CORRÊA

GOIÁS - Renan; Johnathan, Arthur, David Duarte e Mário Sérgio; Rezende, David (Carlos Eduardo), Léo Sena e Liniker (Jarlan); Walter e Léo Gamalho (Marcão). Técnico: Gilson Kleina.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Thiago Tomais (Wesley), Mimica (Wagner) e Luiz Otávio; Éder Sciola, Breno, Guilherme Lucena, Daniel Barros, Felipe Costa (Vinícius Barata) e Ruhan; Fernandinho. Técnico: Vinícius Saldanha.

GOLS - Fernandinho, aos 46 minutos do primeiro tempo; Carlos Eduardo, aos 17, e Rezende, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Rezende (Goiás).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA - R$ 11.300,00.

PÚBLICO - 1.094 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).