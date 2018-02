Goiás segue na cola do Corinthians O Goiás bateu o Vasco por 4 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Serra Dourada (GO), e se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, a três do Corinthians. O Vasco, que não vence há seis jogos, ficou em 18º, próximo da zona do rebaixamento. Assim que o jogo começou, o Goiás saiu com tudo para cima do Vasco. Para uma equipe que atua bem no sistema 3-5-2, chegar à vantagem no placar foi uma questão de tempo. Aos 3 minutos, Souza bateu no canto de Roberto para marcar 1 a 0. Alex Dias empatou aos 31, ao bater rasteiro no canto direito de Rodrigo Calaça - que acabara de substituir Harlei, contundido com uma fisgada na coxa direita. O vascaíno lidera a artilharia com 18 gols. Graças às falhas sucessivas dos zagueiros, os atacantes fizeram a festa. Souza, aos 32 minutos, bateu cruzado para fazer 2 a 1. Roni ampliou aos 35, e o zagueiro Vergara, aos 37, diminuiu para o Vasco. No segundo tempo, o Goiás manteve a inspiração dos atacantes em alta com jogadas pelos flancos. Logo a 1 minuto, Roni fez 4 a 2 aproveitando lançamento do ala Paulo Baier. Apesar da vantagem tática e numérica, o Goiás errou nas finalizações. Para piorar, a zaga derrubou Romário na área. Ele mesmo cobrou e diminuiu. Restou ao Goiás administrar o resultado e esperar o apito final.