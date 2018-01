Goiás segura empate e se classifica na Libertadores Harlei. Esse foi o nome do jogo. Graças a ele, o Goiás conseguiu empatar em 0 a 0 com o Newell´s Old Boys, em Rosário, na Argentina, e assegurou sua classificação antecipada para a próxima fase da Copa Libertadores. Com os 10 pontos no Grupo 3, o time brasileiro já garantiu pelo menos o segundo lugar. O vice, neste momento, é o Newell´s, com quatro. O Newell´s dominou a partida, criou uma série de oportunidades de gol, mas não conseguiu marcar. Quando não parou no goleiro, finalizou completando torto, mandando a bola na torcida, como na chance criada aos 10 minutos do segundo tempo, quando Belluschi entrou pela esquerda e chutou errado, mesmo com o gol aberto. No primeiro tempo o Newell´s já havia sido muito superior. Principalmente no início da partida, quando criou uma série de chances de gol. Quase marcou no primeiro minuto, e só não marcou aos 6 minutos porque Harlei saltou para defender muito bem um chute de Hussain. Aos 8 minutos, fez nova defesa após cobrança de falta de Ortega. No final do primeiro tempo, a sorte se manteve ao lado do Goiás. Aos 43, Zapata recebeu de Ortega e desperdiçou uma chance incrível. No minuto seguinte, Harlei fez a mais impressionante defesa da noite, defendendo duas finalizações consecutivas. Com o estádio lotado, o time do Newell´s pressionou constantemente o árbitro, pedindo pênalti em vários lances. O Goiás, para segurar o rival, abusou das faltas, recebeu vários cartões, e o jogo acabou tendo dois expulsos no final da partida. Encerrada a partida, houve um início de tumulto, mas os ânimos foram serenados rapidamente.