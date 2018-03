Goiás segura São Paulo e empata sem gols O empate por 0 a 0 contra o Goiás, nesta quarta-feira, em Goiânia, até que foi bom para o São Paulo, mas o jogo não teve graça. Dirigido pelo preparador de goleiros Roberto Rojas, o time apresentou um futebol burocrático: razoável na marcação, fraco na criação. Na semana que vem, no segundo confronto, a equipe deverá ser comandada pelo substituto de Oswaldo de Oliveira, demitido no sábado. A diretoria espera acertar a contratação de um técnico até o fim de semana. Para ir às semifinais da Copa do Brasil, o São Paulo terá de vencer o Goiás, no dia 15. Um empate com gols, no Morumbi, classificará os goianos. Rojas manteve a escalação e o esquema utilizados por Oswaldo, com os criticados Jean e Gustavo Nery na zaga e Diego Lugano no banco. A única mudança no time em relação ao que venceu o Figueirense por 3 a 2, no domingo, foi a entrada de Reinaldo no lugar de Souza. O trabalho de Rojas vem sendo prestigiado pelos dirigentes, mas os jogadores alertaram para a importância da definição de um treinador o mais rapidamente possível. Falta um comandante que grite e chame a atenção dos atletas. ?É importante alguém experiente, que tenha comandado grandes clubes?, opinou Rogério Ceni. Foi o quarto jogo seguido em que o São Paulo não teve atuação convincente. Depois da derrota por 5 a 2 para o Paysandu e de duas vitórias apertadas contra o Figueirense, o torcedor esperava uma exibição melhor. No primeiro tempo, até que chegou algumas vezes ao gol de Harlei, embora a melhor oportunidade tenha sido do Goiás, em chute de Fabão. Na etapa final, o São Paulo só se preocupou em marcar. Tanto que o artilheiro Luís Fabiano só chegou uma vez à área com condições de finalizar. ?Demos um pouco de chance ao Goiás, mas, por ter sido fora de casa, foi um bom resultado?, disse Rogério, que fez ótima defesa em chute de Hernani. Caíco também levou perigo num chute que bateu na trave. Harlei só assistiu à partida. Kaká, visivelmente sem ritmo de jogo, ficou apagado. Fez duas jogadas na primeira metade e só. Acabou substituído por Aílton. Reinaldo errou demais e Ricardinho pouco criou. Júlio Baptista lutou como sempre, mas não foi eficiente. No domingo, Rojas ainda deverá dirigir o São Paulo contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcará, enfim, a estréia do zagueiro uruguaio Diego Lugano, pois o titular Jean está suspenso. Ficha Técnica Goiás ? Harlei; Michel (Cleber), Fabão, Alexandre e Leandro Smith; Tiago, Marabá, Caíco e Danilo (Hernani); Dimba e Araújo. Técnico ?Candinho. São Paulo ? Rogério Ceni; Leonardo Moura, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Adriano, Júlio Baptista, Ricardinho e Kaká (Aílton); Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico ? Roberto Rojas (interino). Árbitro ? Wilson de Souza Mendonça (PE). Cartão amarelo ? Marabá, Jean e Gustavo Nery. Local - Serra Dourada.