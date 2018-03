Goiás sem Michel e Caíco diante do Fla O lateral-direito Michel, que sofreu uma entorse no tornozelo, vai desfalcar o Goiás na partida de sábado, às 16 horas no estádio Serra Dourada, contra o Flamengo(RJ). Ele ficará fora de atividades por cerca de 20 dias, segundo previsão do departamento médico. A equipe também não poderá contar com o meia Caíco, expulso na tumultuada partida contra o Inter(RS), domingo passado. O lateral Cléber e o volante Josué serão, respectivamente, os substitutos e as apostas do técnico Candinho em vencer a primeira jogando em casa. Apesar dos desfalques, o técnico Candinho mantém a equipe armada no sistema 4-4-2. Com o segundo melhor ataque do campeonato, 17 gols, Candinho tem em Dimba a sua maior esperança de gols. O atacante já marcou sete, média de um por jogo. "Nossa equipe agora tem jogadas variadas de ataque", analisa. Embora o técnico comemore o bom desempenho do setor ofensivo da equipe, não pode dizer o mesmo de sua defesa. O Goiás tem a segunda pior defesa, com 18 gols sofridos, em sete rodadas e somou apenas cinco pontos, ocupando o penúltimo lugar (23º) na tabela de classificação. "Mas o time melhorou bastante desde que assumi", diz Candinho. "Mesmo porque a equipe está marcando, com a bola no chão, rápida, e fazendo jogadas de linha de fundo", avalia. A partida chama atenção pelo reencontro de Nelsinho Baptista com seu ex-clube. O treinador trocou o Goiás pelo Flamengo e conhece bem a equipe. "Não há problema, o fato de ele ter conhecido o grupo não influenciará no resultado do jogo", acredita Candinho.