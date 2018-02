Goiás só empata na estréia; veja resultados pelo Brasil O Goiás chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 com o Goiânia, neste domingo, na estréia das duas equipes no Campeonato Goiano. O jogo foi disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Com gols de Tiano e Danilo Dias, o Goiânia abriu 2 a 0 no placar. Mas o Goiás empatou com Romerito e Vítor. ?Estamos ainda começando o trabalho e temos muito a melhorar. O elenco está se formando e em breve teremos melhores resultados?, disse o treinador Geninho, do Goiás. Confira os resultados deste domingo pelos campeonatos estaduais: CAMPEONATO GOIANO 1.ª rodada: Goiás 2 x 2 Goiânia Atlético 2 x 3 Crac Anapolina 0 x 1 Vila Nova Trindade 2 x 2 Canedense Mineiros 2 x 0 Jataiense Classificação: 1.º - Mineiros, 3 pontos (saldo 2); 2.º - Crac e Vila Nova, 3 (saldo 1); 4.º - Goiás, Goiânia, Trindade e Canedense, 1; 8.º - Anapolina e Atlético, zero (saldo -1); 10.º - Jataiense, zero (saldo -2). Obs.: Itumbiara e Rioverdense ainda não estrearam. CAMPEONATO BAIANO 1.ª rodada: Vitória 3 x 1 Poções Catuense 1 x 0 Itabuna Vitória da Conquista 2 x 0 Bahia Juazeiro 2 x 1 Fluminense Colo-Colo 2 x 2 Ipitanga Camaçari 3 x 3 Atlético Classificação: 1.º - Vitória e Vitória da Conquista, 3 pontos (saldo 2); 3.º - Catuense e Juazeiro, 3 (saldo 1); 5.º - Colo-Colo, Ipitanga, Camaçari e Atlético, 1; 9.º - Itabuna e Fluminense, zero (saldo -1); 11.º - Bahia e Poções, zero (saldo -2). CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1.ª rodada: Santa Cruz 2 x 0 Belo Jardim Ypiranga 2 x 1 Náutico Vera Cruz 0 x 1 Porto Central 3 x 0 Serrano Sport 1 x 0 Cabense (sábado) Classificação: 1.º - Central, 3 pontos (saldo 3); 2.º - Santa Cruz, 3 (saldo 2); 3.º - Sport, Ypiranga e Porto, 3 (saldo 1); 6.º - Cabense, Vera Cruz e Náutico, zero (saldo -1); 9.º - Belo Jardim, zero (saldo -2); 10.º - Serrano, zero (saldo -3). CAMPEONATO CEARENSE 1.ª rodada: Fortaleza 1 x 2 Itapipoca Icasa 3 x 2 Guarani Uniclinic 1 x 0 Itapajé Quixadá 1 x 3 Ferroviário Ceará 2 x 1 Maranguape (sábado) Classificação: 1.º - Ferroviário, 3 pontos (saldo 2); 2.º - Ceará, Uniclinic, Itapipoca e Icasa, 3 (saldo 1); 6.º - Fortaleza, Guarani, Itapajé e Maranguape, zero (saldo -1); 10.º - Quixadá, zero (saldo -2). CAMPEONATO PARAENSE 1ª rodada: Paysandu 1 x 0 Águia Remo 5 x 0 Vênus Bragantino 1 x 0 Tuna Luso Ananindeua 3 x 2 Pedreira Castanhal 1 x 1 Abaeté Classificação: 1.º - Remo, 3 pontos (saldo 5); 2.º - Paysandu, Bragantino e Ananindeua, 3 (saldo 1); 5.º - Castanhal e Abaeté, 1; 7.º - Tuna Luso, Águia e Pedreira, zero (saldo -1); 10.º - Vênus, zero (saldo -5). CAMPEONATO ALAGOANO 1.ª rodada: CSA 1 x 2 CRB ASA 1 x 1 CSE Ipanema 0 x 1 Coruripe Murici 1 x 2 Corinthians Penedense 0 x 1 Igaci (sábado) Classificação: 1.º - Igaci, CRB, Coruripe e Corinthians, 3 pontos (saldo 1); 5.º - ASA e CSE, 1; 7.º - CSA, Ipanema, Murici e Penedense, zero (saldo -1). CAMPEONATO SERGIPANO 1.ª rodada: Confiança 1 x 0 América Amadense 0 x 2 Sergipe Pirambu 2 x 1 São Cristóvão Itabaiana 2 x 0 Guarany Lagartense 1 x 3 Olímpico Classificação: 1.º - Sergipe, Itabaiana e Olímpico, 3 pontos (saldo 2); 4.º - Confiança e Pirambu, 3 (saldo 1); 6.º - América e São Cristóvão, zero (saldo -1); 8.º - Amadense, Guarany e Lagartense, zero (saldo -2). CAMPEONATO CAPIXABA 1.ª rodada: Pinheiros 1 x 0 Colatina Linhares 0 x 0 Estrela do Norte (sábado) Vitória 3 x 5 Vilavelhense (sexta-feira) Classificação: Grupo A) 1.º - Pinheiros, 3 pontos; 2.º - Linhares e Estrela do Norte, 1; 4.º - Colatina, zero. Obs.: Jaguaré ainda não estreou. Grupo B) 1.º - Vilavelhense, 3 pontos; 2.º - Vitória, zero. Obs.: Serra, Colatinense e Rio Branco ainda não estrearam.