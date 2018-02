Goiás sonha em ser campeão brasileiro O Goiás tem a pretensão de se destacar no Campeonato Brasileiro. "Queremos disputar o título deste ano", acredita Harlei, o principal goleiro da equipe, atual bicampeã goiana e detentora de 20 títulos estaduais. Para que isso aconteça, o time aposta na nova fórmula de disputa: "Como o campeonato será por pontos corridos, as chances de todos os clubes são iguais na competição", diz Altamiro Gonçalves, gerente de futebol do alvi-verde goiano. Mas o Goiás só enfrentou adversários mais fracos até agora. Portanto, para que o time evolua, técnica e taticamente no campeonato, o técnico Candinho, ex-Bahia, foi contratado. Ele substitui Nelsinho Baptista, que assumiu o Flamengo na segunda-feira. Candinho é a maior novidade do Goiás. A maioria dos jogadores que formam o time-base estava no elenco no ano passado. Saíram André Cruz, Neném e Marquinhos para o Inter (RS) e o Palmeiras: "Será necessário investir em reforços", diz Candinho. "Vencer o Campeonato Brasileiro é difícil até para as grandes equipes", diz o treinador, com prudência. "Mas podemos ter mais opções para a zaga e as laterais", aponta. Entre os atuais destaques da equipe, além do goleiro Harlei e dos meias Josué e Marabá, estão os atacantes Caíco (Ex-Atlético Mineiro), o ponteiro Araújo e o atacante Dimba (ex-Gama), vice-artilheiro da Série A de 2002, com 17 gols. "As novidades (contratações) serão anunciadas a partir da próxima semana", afirma Raimundo Queiroz, presidente do clube. Ele faz segredo dos nomes enquanto aguarda as indicações de Candinho. O Goiás, campeão da Serie B em 1999, teve seu melhor desempenho no Campeonato Brasileiro em 1996 (4º lugar). No ano passado ficou na 12ª posição, e na 10ª em 2001 e em 2000. Neste domingo, faz o seu jogo de estréia, às 16 horas, contra o Paysandu, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, local onde disputará todas as partidas em que tiver o mando de campo. Time-base: Harlei, Cléber, Fabão, Renato e Rondineli; Josué, Marabá, Caíco e Danilo; Dimba e Araújo.