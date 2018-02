Goiás surpreende São Caetano: 3 a 2 Após cinco jogos sem vencer, o Goiás surpreendeu o São Caetano e de virada bateu o time paulista por 3 a 2, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado leva a equipe goiana a ocupar a 11ª posição, com 16 pontos ganhos, enquanto o São Caetano segue entre os primeiros, com 18. Além de acreditar que o time voltou a ser competitivo, os jogadores do Goiás também festejaram, após o jogo, o possível retorno de seu artilheiro Dimba, autor de 31 gols históricos no Brasileiro, do ano passado, que segundo a diretoria do Goiás deverá definir sua volta à equipe esta semana. O primeiro tempo começou com as duas equipes se impondo, lutando pela posse de bola, impedindo as jogadas em velocidade pelas laterais. Assim, os melhores lances aconteceram em bola parada. Aos 8 minutos, Paulo Baier cobrou falta pelo Goiás, mas Silvio Luiz defendeu. Aos 12 minutos, com Anderson Lima cobrando falta e Harlei mandando para escanteio. Mesmo jogando com três zagueiros (Renato, Cléber e André Dias), o que em tese tornaria a equipe lenta, o Goiás avançou e se tornou um adversário perigoso quando conseguiu jogar em contra-ataque. Aos 22 minutos, e após tabela com Alex Dias, Rodrigo Tabata acertou a trave. Silvio Luiz ainda pegou o rebote. Aos 26 Paulo Baier exigiu do goleiro do Azulão uma defesa difícil, mandando para escanteio uma bola certeira. Aos 44 minutos, o goleiro defendeu com os pés um ataque veloz com Tabata, na falha da zaga do time paulista. "Entramos em campo esperando a vinda deles (Goiás) no desespero", disse o atacante Fabrício Carvalho. "Mas a gente tinha de jogar com inteligência?. ?Nosso objetivo no jogo era o de estar na liderança", disse Triguinho. "Muita marcação, não há espaço para as equipes", resumiu Muricy Ramalho. No início do segundo tempo, o São Caetano saiu na frente com Mineiro, que aproveitou rebote e fez 1 a 0, aos cinco minutos. Com a desvantagem, o Goiás impôs velocidade. Mas foi com a determinação de Leandro, que em 9 minutos mudou a história do jogo, colocando abaixo os planos do Azulão de voltar à liderança e as táticas de Muricy de apostar no desespero do adversário. Aos 10 minutos, após arrancada de Alex pela direita e cruzamento na área, Leandro escorou e empatou o jogo. Aos 19, Leandro virou o placar ao bater no canto direito de Silvio Luiz. Aos 35, Alex voltou a arrancar e cruzou para Jadilson, que marcou o terceiro gol da virada, de perna esquerda. Aos 47, Mateus descontou para o São Caetano. "Não podemos mudar a nossa maneira de jogar", afirmou Celso Roth após o jogo. "O Goiás está começando a ter um equilíbrio maior. Não se pode sair para cima de qualquer time, mas é preciso ter percepção de que para atacar é preciso ter solidez e se defender de maneira efetiva", defendeu. Agora, o Goiás pega o Vitória (BA), no sábado, às 17 horas, no Barradão, em Salvador; já o São Caetano enfrenta o Botafogo (RJ), às 16 horas de domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.