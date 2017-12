Goiás tem 2 desfalques contra Juventude O Goiás recebe o Juventude, nesta quinta-feira, no Serra Dourada, motivado pelo bom momento que atravessa - o time está em sétimo lugar, com 30 pontos, e a expectativa é de conseguir mais três pontos e melhorar a situação na tabela. O técnico Geninho e o time do Goiás estão atravessando uma boa fase. Em 18 pontos disputados ganharam 13 pontos, e ainda alcançaram uma vitória histórica contra o São Paulo (1 a 0), no Morumbi - a segunda desde 1990. Para esse jogo, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Jadilson e o zagueiro André Dias, que cumprem suspensão automática e serão substituídos por Luciano Almeida e Júlio Santos.