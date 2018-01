Goiás tem problemas para definir ataque Além de não contar com o artilheiro Dimba, que se recupera de uma contusão no ombro direito, o Goiás não terá o seu reserva imediato. Suspenso, o atacante Grafite não poderá enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Wando e Gil Baiano disputam a vaga de Grafite e assim, poderem atuar ao lado do outro titular do ataque: Araújo. Além do problema no ataque, o Goiás terá um desfalque na defesa, já que o zagueiro Cléber também está suspenso - João Paulo entra em seu lugar. Invicto há 16 jogos, o Goiás já não corre mais risco de rebaixamento e, em 14º lugar, com 41 pontos, tenta se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro.