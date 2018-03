Goiás tem três desfalques em Fortaleza O técnico Candinho não poderá contar com todos os seus titulares para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, no Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o Goiás não terá três jogadores, todos contundidos. O lateral-direito Michel, o zagueiro Alexandre e o meia Caíco, que serão substituídos por Cléber, Renato e Tiago, respectivamente. Depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, ao eliminar o São Paulo, o Goiás se concentra agora na reabilitação no Campeonato Brasileiro. "Daqui pra frente tudo vai melhorar", acredita Candinho. O time goiano está na 22ª posição da competição, com apenas 6 pontos ganhos. "Temos várias razões e motivações para reagir no campeonato", acredita o centroavante Dimba, que já marcou 8 gols no Brasileiro. "Queremos voltar para casa com uma vitória", avisa o atacante Araújo.