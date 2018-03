Goiás tenta reabilitação diante do Grêmio Após tropeçar na Ponte Preta, perder o jogo e despencar da segunda para a oitava posição, o Goiás tenta sua reabilitação no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, na partida que será disputada neste sábado às 18 horas no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com arbitragem de Cléber Welington Abade (SP). O técnico Celso Roth faz mudanças em todos os setores do time. Começa pelas duas laterais com a estréia de Jadilson no lugar de Leandro Smith (contusão) e a volta de Paulo Baier, na lateral-direita em substituição a Gustavo (suspensão). O meio-campo será formado com Rodrigo Tabata e Jorge Mutt e, no ataque, Leandro jogará ao lado de Alex Alves. O Goiás começou o Brasileiro goleando o Botafogo (4x1), depois empatou com o Cruzeiro (2x2) e perdeu para a Ponte Preta (2x0). O time soma quatro pontos ganhos, fez seis e tomou cinco gols.