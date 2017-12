Goiás tenta reabilitação diante do Inter Após ser humilhado domingo pelo Criciúma (7 a 2) e despencar da 3ª para a 8ª posição na classificação geral, o Goiás tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro enfrentando o Internacional. O jogo será disputado neste sábado, às 18 horas, no Beira Rio, em Porto Alegre, e terá arbitragem de Alicio Pena Júnior (Fifa-MG). O técnico Celso Roth teve muitos problemas para escalar o time devido as contusões dos alas Jadílson e Gustavo. Mesmo assim, contará com o retorno do zagueiro André Cruz, do volante Simão, e do atacante Leandro que foi absolvido pelo STJD da CBF. A goleada sofrida provocou impactos no time goiano, que soma 10 pontos em 6 jogos. Embora detenha o segundo melhor ataque (13 gols), a derrota para os catarinenses colocou o Goiás como a terceira pior defesa do Campeonato, com a média de dois gols sofridos por partida. Assim, o Goiás que enfrenta o Inter volta a jogar no 3-5-2, com a estréia de Danilo Portugal no meio-campo, jogando ao lado de Rodrigo Tabata. O time também está escalado com três zagueiros (André Dias, André Cruz e Renato), dois alas (Paulo Baier e Jorge Mutt) e dois atacantes (Alex Dias e Leandro).