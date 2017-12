Goiás tenta reverter a vantagem O Goiás acredita que pode reverter a vantagem que o Corinthians conseguiu no jogo desta quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, em Goiânia, o time paulista venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para se classificar. ?Em matéria de futebol não existe a palavra impossível", acredita o técnico Geninho, que escalou a sua melhor dupla de ataque, com Roni e Souza, que entram nos lugares de Fábio e Danilo Dias, respectivamente. "Naquele jogo (no Serra Dourada), eles foram mais eficientes, mas esperamos melhor sorte desta vez", disse o treinador. Com Roni e Souza, Geninho espera melhor finalização a gol - o que não aconteceu na partida em Goiânia. "Nossa equipe está bem estruturada, tem jogadores de valor e estamos determinados a reverter a vantagem corintiana", afirmou o volante Cléber.