Goiás tenta vencer sem os gols de Dimba O Goiás não poderá contar com seu principal jogador, o atacante Dimba, na partida contra o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, se recupera de uma luxação na clavícula e será substituído por Grafite. Com 39 pontos e em 15º lugar no Brasileiro, o Goiás tenta manter a invencibilidade no segundo turno. Para isso, o técnico Cuca decidiu fortalecer a marcação com a entrada de Cléber no meio-de-campo. A equipe do Goiás deve jogar com Rodrigo Calaça; Gustavo, Fabão, Renato e Esquerdinha; Josué, Simão, Cléber e Gil Baiano (Leandro Smith); Grafite e Araújo.