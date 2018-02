Goiás terá 7 desfalques em Taguatinga O Goiás, vice-líder do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, entra em campo nesta sexta-feira, contra o lanterna Brasiliense (32 pontos), em Taguatinga, com a baixa de sete jogadores: Paulo Baier, André Dias, Rogério Correa, Rodrigo Tabata, André Leoni, Danilo Portugal e Aldo. Com exceção de André Dias, que está suspenso, os demais jogadores estão no departamento médico. O técnico Geninho poderá contar, no entanto, com a volta de Kléber Gaúcho e Roni, que estavam suspensos por cartão.