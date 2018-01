Goiás terá a estréia do atacante Roni Reforçado pelo atacante Roni, que veio do Rubin Kazan, da Rússia, o time do Goiás vai enfrentar o Vasco neste sábado, às 18h10, no estádio de São Januário, no Rio. Apesar da vitória por 2 a 0 na estréia, contra o Paraná, o Goiás não está indo bem nos jogos fora de casa neste Brasileiro. Perdeu para o Cruzeiro (3x1), Paysandu (1x0) e Ponte Preta (2x0). Mesmo assim, o time está na 8ª posição do campeonato, com 15 pontos ganhos. Além da estréia de Roni, o time de Édson Gaúcho terá outras alterações. O lateral-direito Paulo Baier (suspenso), dará lugar a Vitor. E o meia Tiago será substituído por Romerito. O treinador diz que o Goiás se manterá jogando no esquema 4-5-1.