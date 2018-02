Goiás terá a volta de dois titulares Diante do Vasco, no jogo deste sábado, no Serra Dourada, o Goiás terá a volta do zagueiro André Leone e do lateral-esquerdo Jadílson. Os dois jogadores cumpriram suspensão automática na vitória sobre o Coritiba, terça-feira, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder do Brasileiro, com 53 pontos, o Goiás está embalado depois de duas vitórias seguidas e não quer perder o ritmo, ainda mais jogando em casa. Mas o técnico Geninho tem dúvidas para definir o time. O zagueiro Rogério Corrêa ainda se recupera de uma lesão na coxa e o também zagueiro André Dias já foi liberado pelos médicos, mas não está confirmado na partida. ?Eles saíram contundidos do jogo contra o Coritiba, não sei se poderei contar com eles. Vou esperar uma posição do departamento médico?, revelou Geninho.