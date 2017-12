Goiás terá a volta de seis titulares Nos últimos dois jogos, apenas um ponto conquistado. E o Goiás viu a diferença para o líder Corinthians aumentar para 10 pontos. Nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Serra Dourada, o time goiano terá a volta de seis titulares para vencer novamente e continuar com o sonho do título. Ou, pelo menos, com boas chances de participar da Libertadores do ano que vem. Na quarta posição com 61 pontos, o Goiás está um atrás do Fluminense. E o técnico Geninho considera a vitória fundamental para a equipe conquistar uma das vagas no torneio continental. Principalmente pelo fato de o clube carioca ser um concorrente direto. No empate contra o Fortaleza, no fim de semana, o Goiás jogou sem oito titulares. Nesta quarta, o time contará com a volta dos zagueiros André Dias, Rogério Corrêa e Júlio Santos, do meia Cleber, do lateral-direito Paulo Baier e do atacante Souza. As baixas da equipe são o volante Cléber Gaúcho e o zagueiro André Leone, que seguem se recuperando de uma contusão, e o atacante Roni, expulso na última rodada.