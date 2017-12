Goiás terá dois desfalques contra Vasco Sem o volante Simão, contundido, e o zagueiro Renato, suspenso, o Goiás enfrenta o Vasco neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada. Além disso, o técnico Celso Roth ainda não definiu se escala Jorge Mutt ou Rodrigo Tabata no meio-de-campo. Para o lugar de Simão, Roth já escolheu Danilo Portugal. E Cléber será o substituto de Renato. Com 65 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, o Goiás luta para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005.