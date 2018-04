Goiás terá dois desfalques na partida contra o Náutico

O Goiás, atual terceiro colocado com 35 pontos, terá dois desfalques na partida contra o Náutico, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio dos Aflitos, no Recife. O atacante Iarley e o volante Ramalho, suspensos, serão substituídos por Felipe e Douglas, respectivamente.

"Vivemos a expectativa de um campeonato ainda mais competitivo no returno", afirmou o técnico Hélio dos Anjos. "Agora, cada jogo será uma decisão", completou.

Contra o Náutico, ele contará com o retorno do zagueiro Rafael Toloi, que cumpriu suspensão automática. Também faz mudanças no meio de campo com o meia-atacante Léo Lima jogando na posição de volante. Mas o time continuará atuando em 3-6-1.