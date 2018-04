Goiás terá força máxima no Mineirão O técnico Celso Roth terá força máxima contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão, às 20h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás ocupa a 7ª posição na classificação , com 39 pontos e busca sua 12ª vitória na competição. O time volta a atuar com três zagueiros, com o retorno de André Dias em lugar de Cléber (suspenso). André retorna após cumprir suspensão automática e jogará ao lado de Renato e João Paulo. A formação da zaga libera o ala Paulo Baier para subir ao ataque, uma vez que o goleiro Harlei exerce a função de líbero. Baier é o segundo artilheiro do time, com 10 gols, e autor dos gols da vitória de domingo sobre o Botafogo (3 a 1). Já Alex Dias, artilheiro do campeonato com 15 gols, enfrenta seu ex-clube no Mineirão.