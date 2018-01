Goiás terá o retorno de 4 jogadores Depois de uma partida cheia de desfalques diante do Figueirense, o Goiás volta com força total contra o Cruzeiro, neste sábado, às 16 horas, no estádio Serra Dourada. O técnico Geninho contará com a volta de quatro jogadores que não atuaram na derrota de 3 a 0 para o time de Florianópolis. O lateral-direito Paulo Baier está recuperado de uma inflamação na garganta e volta ao time, ao lado do zagueiro André Leone, que também foi liberado pelo departamento médico. Já Rogério Corrêa e André Dias cumpriram suspensão e jogam contra o Cruzeiro. Assim, o único desfalque dos Goiás é Romerito, contundido.