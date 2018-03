Goiás terá zaga de novatos em Campinas O técnico do Goiás, Cuca, vai contar com uma equipe reformulada na defesa e no meio-campo para enfrentar o Guarani, na partida de domingo, às 16 horas no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Em sua luta contra a lanterna absoluta no Campeonato Brasileiro, o Goiás entra em campo jogando com dois zagueiros, três volantes e dois atacantes. "Não perdemos a confiança na reação", defende Cuca. Em 14 rodadas o Goiás somou 9 pontos (a metade do Guarani), está em 24º lugar. O ataque já converteu 23 gols, mas sua defesa é a mais vazada da competição, com 29 gols. "Estamos decepcionados com os números mas não estamos abatidos por causa deles", garante Dimba, artilheiro da equipe com 11 gols. Sem Fabão e João Paulo (suspensos), o Goiás jogará com uma dupla de zagueiros jovens: Rodolfo e Renato, ambos de 19 anos. A dispensa de Marcinho também provocou mudança na lateral-esquerda, com o retorno de Leandro Smith. E o estreante Simão, que substitui a Danilo, fará a função de primeiro volante no meio-campo que será formado com Marabá, Josué e Gil Baiano. Simão, que estava no futebol da Turquia, acredita que a lanterna do time goiano o torna franco-atirador jogando na casa do adversário, que também vive uma crise de resultados: "A pressão atual sobre o Guarani está pior que a pressão que está sendo exercida sobre o Goiás, e isto é vantajoso para nós", diz. "Com tranqüilidade nós vamos impor o ritmo de jogo e vencer em Campinas", acredita. Em 21 confrontos, Guarani e Goiás empataram 10 vezes, o Bugre ganhou seis jogos e o alviverde goiano cinco. O Goiàs deverá jogador com Goiás: Gilmar; Gustavo, Renato, Rodolfo e Leandro Smith; Simão, Josué, Marabá e Gil Baiano; Dimba e Araújo.