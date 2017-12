Goiás termina com as esperanças do Santos O Santos comemora mais uma ótima temporada, mereceu ter ficado com a honrosa segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas, neste domingo, perdeu a cabeça na derrota para o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. Não aceitou passivamente a perda de mais um título. Abusou das faltas e das reclamações e não reeditou as boas atuações das últimas partidas, enquanto seu maior rival no ano, o Cruzeiro, em Belo Horizonte, festejou a conquista do Brasileiro, ao fazer 2 a 1 no Paysandu, no Mineirão. A equipe paulista não perdia havia dez rodadas, desde setembro, quando caiu diante do Inter-RS por 1 a 0, em Porto Alegre. Vinha de sete vitórias consecutivas e ainda sonhava com o título brasileiro. Se ganhasse, igularia o recorde de oito triunfos seguidos, alcançados em 1984. Os atletas e o técnico Emerson Leão, porém, tinham consciência de que a missão era praticamente impossível. Afinal, eram obrigados a tirar a vantagem de seis pontos do Cruzeiro nas últimas rodadas. O time de Leão, embora conte com alguns dos principais jogadores do País, encerrará 2003 sem nenhuma taça de campeão. Mas fez excelente papel no Brasileiro e na Libertadores, que também terminou como vice-campeão. Foi eliminado nas quartas-da-final da Copa Sul-Americana pelo Cienciano, do Peru, e acabou desclassificado na primeira fase do Campeonato Paulista. Algumas mudanças deverão ocorrer no elenco, como a saída do lateral Léo e possivelmente do volante Renato, cujo contrato termina no fim do mês. Leão também não tem presença garantida. Condiciona sua permanência à vitória do presidente Marcelo Teixeira no pleito de sábado. O treinador interessa a clubes como São Paulo e Atlético-MG. A semana que antecedeu a partida com o Goiás foi conturbada na Vila Belmiro. Léo reclamou publicamente da diretoria. Está insatisfeito com proposta financeira oferecida para se manter em Santos em 2004. Diego faltou ao treino de sexta-feira e irritou Leão. Em campo, a equipe também não teve desempenho satisfatório. Robinho, suspenso, fez muita falta. Paulo Almeida também cumpriu punição por três cartões amarelos. Os goianos não contaram com Araújo, negociado com o futebol japonês. No início, ficava a impressão de que o confronto seria equilibrado. Os paulistas, poderiam, até ter aberto o placar com Léo, mas o goleiro Rodrigo Calaça salvou. Daí em diante, no entanto, só o Goiás jogou. O primeiro gol, marcado por Grafite, de cabeça, saiu ainda na primeira etapa. Leão fez duas alterações no intervalo ? Pereira no lugar de André Luís e Alexandre no de Daniel ? e não foi feliz. Numa de suas primeiras participações, Pereira tentou cortar cruzamento de Gustavo e fez gol contra: 2 a 0. Recorde ? O Goiás seguiu melhor e aumentou a vantagem para 3 a 0 com Dimba, em cobrança de pênalti. O atacante chegou a 30 gols na competição e se tornou o maior artilheiro de uma edição do Brasileiro. A melhor marca pertencia a Edmundo, autor de 29 em 97. Nervosos, os santistas apelaram para algumas jogadas mais violentas e Leão, como de costume, esbravejou contra a atuação da arbitragem. ?Vocês viram, não dá para aturar.? Reclamou sem razão e mostrou, mais uma vez, que não sabe perder.