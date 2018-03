Goiás tira invencibilidade do Botafogo O ala Paulo Baier, com dois gols, foi o autor da festa do Goiás que, neste sábado à noite surpreendeu o Botafogo com uma goleada de 4 a 0. Um resultado humilhante para o líder do Brasileirão, que, além de manter uma escrita de 10 anos e 11 jogos sem vencer o time goiano no Serra Dourada, ainda perdeu a invencibilidade e o aproveitamento de 100% . Com o resultado, o Goiás assumiu a 6a. posição na competição, que ainda é liderada pelo Fluminense; o Botafogo continua em segundo lugar. "Graças a Deus voltei à minha forma", disse Paulo Baier, que vem de uma contratura na coxa direita. "Jogamos bem, não deixamos o Botafogo respirar e agora nosso time vai mostrar o seu valor", disse o artilheiro do Campeonato Goiano, com 13 gols este ano. "Vencer o líder nos dá moral", disse. Agora o Goiás pega o Paysandu no Mangueirão, em Belém (PA), sábado às 16 horas, enquanto o Botafogo jogará no domingo, às 16 horas, contra o Atlético-PR, no Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). No primeiro tempo, o Botafogo tratou de se defender de um afobado Goiás. Como resultado, os melhores lances aconteceram de bola parada: aos 42 minutos, com César Prates cobrando falta para defesa segura de Harlei, e aos 44 minutos, na boa defesa de Jefferson no chute de Rodrigo Tabata. No segundo tempo, o Botafogo ficou bem fechado, com a zaga jogando em linha. Mas o time do Goiás superou a marcação pressionando e acuando o adversário. Perdeu boas chances com Souza, Rodrigo Tabata e Juliano. Mas conseguiu marcar, aos 12 minutos, a partir de uma jogada do estreante Romerito (ex-Santo André) pela esquerda; ele deixou Souza livre, na frente do gol, para fazer 1 a 0. Paulo Baier fez 2 a 0 aos 32 minutos, cobrando um pênalti. E o próprio Paulo Baier escorou cruzamento de Jadilson, que Souza não aproveitou, para ampliar para 3 a 0 no canto direito de Jefferson. Para fechar a goleada, Rodrigo Tabata fez 4 a 0 aos 44 minutos.