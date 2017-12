Goiás usa as laterais em São Caetano Em busca da classificação para a Libertadores/2004, o Goiás enfrenta neste domingo um adversário direto pela vaga, o São Caetano. O jogo acontece às 17 horas, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. O time goiano terá três desfalques na partida. Renato está com a seleção Sub-20 e Gustavo e Marabá cumprem suspensão. Assim, entram na equipe o lateral-direito Michel, o zagueiro João Paulo e o meio-campista Cléber. O técnico Cuca montou a equipe com três zagueiros e três volantes. E pretende contra-atacar pelas laterais, com Michel e Leandro Smith. "Os alas terão liberdade para atacar e podem decidir o jogo", explicou o treinador.