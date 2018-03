Goiás usa Copa do Brasil para se reabilitar Ainda abatido pela desclassificação na semifinal do Campeonato Goiano, o Goiás enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O clima não é dos melhores no clube. O técnico Celso Roth aumentou a disciplina, principalmente após a derrota para o Crac no estadual. "Nós precisamos do apoio da torcida, que está magoada, disposta a ir ao jogo para vaiar", disse o lateral Gustavo. "Então, para mudar a situação, vamos para cima do Palmeiras." O técnico Celso Roth fará duas mudanças no time. O atacante Aldrovani vai para o banco e dá lugar a Jorge Mutt, enquanto o volante Paulo Baier irá substituir Simão, que ainda não se recuperou de contusão. "É preciso fechar bem o meio-campo", revelou Roth. "Não vamos jogar recuado, mas também não pretendemos deixar espaços para o adversário."