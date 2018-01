Goiás vai pagar o pato, dizem são-paulinos O que acontece com os jogadores do São Paulo? O time faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, onde é quinto colocado, vem de vitória no clássico contra o Corinthians, domingo, mas os atletas parecem não ter motivo nenhum para comemorar. O clima, no treino desta quinta-feira, no Morumbi, era pesado e as tradicionais brincadeiras entre os atletas simplesmente desapareceram. Pior para o Goiás. Os são-paulinos pretendem descarregar as tensões em cima do time do Centro-Oeste, com o pretexto de descontar a desclassificação nas quartas-de-final da Copa do Brasil, quando o Goiás, com dois empates, mandou-os mais cedo para casa. ?Eles vão ter de pagar o pato agora?, disse o zagueiro Jean. O meia Kaká, que nunca diz muito, nesse caso não recuou. ?A eliminação está mesmo entalada?, disse o meia, claramente intimidado por ter sua entrevista acompanhada de perto pelo supervisor de Futebol, Marco Aurélio Cunha (o dirigente vigiou ainda as declarações do técnico Rojas e do goleiro Rogério Ceni. Por quê?). Jean acredita que o time vai se superar contra o Goiás. Dimba não mete medo, basta ser bem marcado, diz ele. Um que não tem motivo algum para guardar boas recordações do atacante é Rogério Ceni. Na partida de volta da Copa do Brasil, agrediu Dimba e acabou suspenso por dois jogos. Neste sábado, volta ao time e, coincidentemente, contra o Goiás. Uma das explicações, aliás, para o mal-estar no clube atende pelo nome de Rogério Ceni. Depois de cumprir suspensão, o goleiro volta ao time titular, mas não mais como unanimidade. Parte da torcida pede a manutenção do reserva Roger na posição depois de suas boas atuações. No treino de hoje, em que os titulares perderam por 2 a 0 para os reservas, Ceni, de cara fechada, desabafou: ?Sou são-paulino, nunca neguei isso. Mesmo que deixe de ser bem acolhido aqui, vou continuar sendo são-paulino.?