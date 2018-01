Goiás vence batalha jurídica e garante pontos O Goiás manteve a 14ª posição no Campeonato Brasileiro ao vencer uma rodada importante no tapetão. A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou recurso de seis clubes (Grêmio, Juventude, Internacional, Paraná, Cruzeiro e Flamengo) que queriam os pontos de seus jogos, disputados contra o Goiás, sob a alegação de que o adversário escalara o atleta Grafite de forma irregular. Quem primeiro tornou público o assunto foi o Grêmio. O clube reclamou na Justiça Esportiva que Grafite havia firmado contrato com o Goiás sem se desvincular do Grêmio. Os outros derrotados em campo pelo Goiás seguiram o exemplo ? dos seis, apenas um solicitava dois pontos, o Flamengo, por ter empatado com os goianos. O Grêmio detinha os direitos do jogador ao emprestá-lo em setembro de 2002 ao Santa Cruz. Como o clube de Pernambuco atrasou o pagamento dos salários, Grafite entrou com ação trabalhista em Recife contra o Santa Cruz e o Grêmio. Em 21 de fevereiro de 2003, a Justiça do Trabalho da capital pernambucana desvinculou-o do Grêmio, liberando o atleta para trabalhar em qualquer clube. Grafite então fechou contrato com o Anyang LG, da Coréia do Sul, de onde se transferiu para o Goiás, por empréstimo. Após o jogo Grêmio 0 x 1 Goiás, em 17 de agosto, em Porto Alegre, o clube gaúcho passou a trabalhar com a hipótese de Grafite ter atuado pelo Goiás com dois contratos em vigor ? o outro seria o que o ligaria ainda ao Grêmio. A 1ª Comissão, por 3 votos a 0, entendeu que o Goiás estava regular. ?Tinhamos plena convicção da vitória. Sabíamos por força do direito que o Grafite estava em situação legal. O Grêmio perdeu o vínculo com o atleta para a Justiça do Trabalho de Recife. Então que vá reclamar com este fórum e não com o Goiás ou a Justiça Esportiva?, disse o advogado do Goiás, João Bosco Luz. PAYSANDU - A 2ª Comissão Disciplinar do STJD, por sua vez, julga nesta terça-feira, os recursos de Fluminense e São Caetano pedindo a impugnação da suas respectivas partidas contra o Paysandu. As duas equipes alegam que o time paraense escalou três jogadores irregularmente. O Vasco também será julgado por causa da agressão de torcedores contra jogadores do Coritiba. O estádio de São Januário pode ficar sem receber até três jogos do Vasco.