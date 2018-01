Goiás vence Bota no Serra Dourada O Goiás deu um passo importante para conquistar uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, ao derrotar por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite no Estádio Serra Dourada, o Botafogo. Os gols do Goiás foram marcados por Danilo e Caíco, enquanto Almir descontou para o Botafogo. No primeiro tempo, o Goiás apresentou maior volume de jogo, atacando pelas pontas e abrindo espaços na zaga adversária com facilidade. Aos 19 minutos, Danilo abriu o placar, em jogada com Araújo. Caíco ampliou aos 42 minutos. Na segunda etapa, a chuva não impediu as boas jogadas do Botafogo pela esquerda. A opção pela reação, avançando o meio-campo produziu resultado: Almir fez 2 a 1 aos 4 minutos. A partir daí, as duas equipes jogaram de maneira franca e aberta, com boas oportunidades para marcar, mas com falhas nas finalizações. Agora, Goiás e Botafogo definem uma das oito vagas jogando dia 1º de maio, no Rio. O Goiás depende do empate para se classificar enquanto o Botafogo precisa vencer. Ficha Técnica: Goiás: Harlei; Gustavo, Fabão, Renato e Leandro Smith; Marabá, Tiago, Caíco e Danilo (Vando); Dimba (Cléber) e Araújo. Técnico: Candinho. Botafogo: Max; Márcio Gomes, Gilmar, Sandro e Renatinho; Fernando, Túlio, Almir (Gedeil) e Valdo; Camacho e Fábio (Leandro). Técnico: Levir Culpi. Gols: Danilo aos 19 e Caíco aos 42 minutos do primeiro tempo; Almir aos 4 minutos do segundo tempo. Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (Fifa-SC). Cartão amarelo: Sandro, Fernando, Gustavo e Márcio Gomes. Renda: R$ 51.921,00. Público: 10.171 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada.