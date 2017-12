Goiás vence e afunda mais o Atlético-MG O Atlético-MG colocou os dois pés na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem ao perder por 2 a 1 para o Goiás, neste domingo, no Mineirão, pela 37ª rodada da competição nacional. Lanterna com 34 pontos, resta ao time mineiro vencer as cinco partidas que ainda disputará para tentar escapar da Segundona. Com a vitória, o Goiás se consolida na quarta colocação, com 64 pontos, e segue firme na busca por uma vaga na Libertadores de 2006. Para uma equipe que precisava desesperadamente vencer, o Atlético-MG começou muito mal. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o lateral Cléber chutou cruzado da direita para fazer 1 a 0 para o Goiás. Após o gol, o time visitante recuou e passou a segurar a pressão dos donos da casa. Ainda na etapa inicial, o técnico Lori Sandri trocou Rodrigo Fabri pelo atacante Catanha e Thiago pelo meia Ramon. Mas o clube de Minas não conseguia superar a retranca goiana, fato que se repetiu no segundo tempo. Quando chegava com perigo, as conclusões paravam nas seguras defesas do goleiro Harlei. Sandri decidiu trocar o atacante Uéslei por Euller. O ?Filho do Vento? entrou em campo tentando mexer com os ânimos dos companheiros e acabou inflamando os pouco mais de sete mil atleticanos presentes no Mineirão. No entanto, justamente quando a torcida incentivava o Atlético-MG a conseguir a tão necessária virada, num contra-ataque Souza fez 2 a 0 para o Goiás. Aos 25 minutos, o atacante recebeu de Luciano Almeida na área e empurrou para as redes. Já nos acréscimos do árbitro Leonardo Gaciba, aos 46 minutos, o zagueiro paraguaio Cáceres descontou de cabeça. Mas já era tarde. Ajoelhado no gramado, o goleiro Bruno desabafou. ?Pelo amor de Deus, mais uma vez o nosso time deixou a desejar, mais uma vergonha. A torcida vem aqui e volta para casa todo mundo triste. Estou cansado já. Nosso time tem de tomar vergonha na cara?. ?Estamos pagando pelos nossos erros?, resumiu o atacante Euller, já resignado. Ao final do jogo, revoltados, os torcedores se concentraram em frente ao hall do Mineirão à espera da saída do ônibus do Atlético-MG.