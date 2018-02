Goiás vence e anuncia a contratação do meia Petkovic O Goiás venceu o Canedense por 3 a 1 neste domingo e assumiu a liderança do Campeonato Goiano com quatro pontos. Momentos antes da partida começar, a diretoria do time alviverde anunciou a contratação do meia sérvio Petkovic. A negociação teve o aval do técnico Geninho, que trabalho com o meia no Vasco em 2003. O Goiás fez 2 a 0 logo no início da partida. Aos cinco minutos, Vitor abriu o marcador e aos oito, Welliton ampliou. Na etapa final, Túlio descontou para a Canedense, e Vitor fez seu segundo gol da partida decretando a vitória esmeraldina. "Precisávamos dessa vitória. Estreando com um empate, e a conquista desses três pontos foi muito importante para o grupo", declarou Geninho. Na próxima rodada, o Goiás recebe o Itumbiará, quinta-feira, às 20h30, na Serrinha, em Goiânia.