Goiás vence e ratifica a vice-liderança Mesmo desfalcado de Rodrigo Tabata e Paulo Baier - seus principais jogadores -, o Goiás bateu por 2 a 1 o Brasiliense, nesta sexta-feira. Esta vitória serviu para reforçar a boa campanha dos goianos, que estão na vice-liderança com 60 pontos, a apenas três do Corinthians. Já para o time do Distrito Federal, a situação não poderia ser pior: último colocado (22.º) na classificação, com 32 pontos. Agora, o Goiás volta a jogar na terça-feira (25) contra o Inter (RS), no Serra Dourada, em Goiânia, enquanto que o Brasiliense pega o São Paulo, na próxima quinta-feira (27), na capital paulista. No primeiro tempo o Goiás saiu jogando no ataque mas perdeu muitas chances de marcar. Em seus melhores momentos perdeu boas chances, como aos 3 minutos com Cléber e aos 14 minutos com Roni. O alviverde poderia até sair para a etapa final com vantagem. Mas deixou espaços e o Brasiliense equilibrou as ações, tendo boas chances de reverter a maior qualidade técnica do adversário. Mas seus atacantes Igor, aos 7 minutos, e Wellington Dias aos 11 e aos 26 minutos, desperdiçaram as melhores jogadas. No segundo tempo, o que o Goiás não fez em 45 minutos conseguiu em menos de um minuto. Souza aproveitou lançamento de Rafael Dias para acertar o canto direito de Eduardo e, de cabeça, marcar 1 a 0. A maior força e velocidade do Goiás resultaram no segundo gol, aos 26 minutos, quando o zagueiro Júlio Santos subiu bem e aproveitou de cabeça a cobrança de escanteio. Como o jogo ficou fácil, a defesa do Goiás vacilou. E Dill aproveitou o buraco na zaga para diminuir para 2 a 1, aos 32 minutos.