Goiás vence e também se classifica Na partida de fundo da rodada dupla realizada hoje, no Estádio do Castelão, em Fortaleza, o Goiás venceu o Atlético-PR por 3 a 2, e ficou com a segunda vaga do grupo B da Copa dos Campeões, com seis pontos. A primeira ficou com o Flamengo, que venceu o São Caetano por 1 a 0, e obteve nove pontos, com três vitórias em três jogos. O Flamengo enfrentará nas quartas-de final o segundo colocado do Grupo C ? que tem Vitória, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo ?, enquanto o Goiás pega o primeiro colocado. O Goiás abriu o placar com Araújo, o melhor jogador da partida, que aproveitou cruzamento do veterano Evair. Aos 18 do segundo tempo, o lateral-esquerdo do Goiás, Marquinhos, cruzou na área e Rogério Corrêa desviou e fez gol contra: Goiás 2 a 0. Em seguida, o Atlético Paranaense teve um pênalti marcado a seu favor, mas Alex Mineiro desperdiçou cobrando para fora. O atual campeão brasileiro conseguiu reagir com Cléber, artilheiro do time paranaense. Aos 38, o Goiás marcou o terceiro gol, com Fábio, de cabeça. Ao 47, Kléber ainda fez o segundo do Atlético, mas era tarde para qualquer tentativa de reação. Kléber fez hoje a sua última partida pelo time paranaense, já que foi vendido para o Nice, da França.