Goiás vence Flu na volta de Romário Nem mesmo com o gol que marcou na sua reestréia com a camisa do Fluminense, o atacante Romário conseguiu evitar a derrota para o Goiás, por 3 a 2, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor atuou muito mal na etapa inicial e não obteve êxito ao tentar a reação no segundo tempo. Apesar da vitória, o time goiano continua na lanterna da competição. Antes do início do jogo, a torcida do Fluminense ficou apreensiva. A escalação da equipe não havia sido divulgada e surgia uma pergunta no ar: será que aconteceu alguma coisa com Romário? Quando o Tricolor entrou em campo, veio a resposta. Ele sentira uma lombalgia no vestiário e quase foi vetado. O problema com o atacante pareceu ter afetado os jogadores do Fluminense, principalmente os zagueiros, que não se entendiam na proteção ao goleiro Kléber. E o Goiás se aproveitou. Aos 11 minutos, o atacante Dimba fez boa jogada e tocou para Araújo abrir o marcador. Romário mal tocou na bola no primeiro tempo e o Fluminense afunilava os ataques pelo meio. Mesmo assim, aos 18, o meia Carlos Alberto arriscou da entrada da área, empatando a partida numa falha do goleiro Gilmar. Porém, a alegria tricolor durou pouco. Três minutos depois, Araújo cruzou, Dimba ajeitou de cabeça e Gil Baiano completou para o gol. O Goiás continuava dominando o jogo. Aos 30, Dimba gingou diversas vezes na frente dos zagueiros e chutou no canto, marcando o seu décimo primeiro gol no Brasileiro. O placar fez o técnico Renato Gaúcho trocar Zé Carlos por Josafá, tentando uma reação. Nada feito. O time goiano ainda teve uma oportunidade, nos descontos, numa cobrança de pênalti. Mas Dimba desperdiçou. Com a expulsão do lateral-direito Gustavo logo no início do segundo tempo, o Fluminense começou uma pressão, mas sem conseguir assustar o gol adversário. Após confusão na área do Goiás, o goleiro Gilmar derrubou Romário, mas o árbitro Wallace Nascimento não marcou o pênalti. O meia Carlos Alberto ainda cobrou uma falta na trave. Aos 24, Renato tirou o outro zagueiro (Augusto) para colocar mais um atacante (Lopes). O Fluminense tinha a posse de bola e tentava descontar o marcador, com o Goiás todo na defesa. Mas somente aos 46, com Romário cobrando pênalti, o Tricolor marcou o seu gol. Porém, era tarde demais. Ficha Técnica: Fluminense: Kléber; Jancarlos (Sidney), Zé Carlos (Josafá), Augusto (Lopes) e Jadílson; Marcão, Djair, Zada e Carlos Alberto; Sorato e Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Goiás: Gilmar; Fabão, Renato e João Paulo; Gustavo, Josué, Marabá, Gil Baiano (Cléber) e Marcinho (Jefisley); Dimba (Tiago) e Araújo. Técnico: Cuca. Gols: Araújo aos 11, Carlos Alberto aos 18, Gil Baiano aos 21 e Dimba aos 30 minutos do primeiro tempo. Romário aos 46 do segundo tempo. Árbitro: Wallace Nascimento Valente (ES). Cartão amarelo: Marcão, Gustavo, Josué, Josafá, Tiago e Carlos Alberto. Cartão vermelho: Gustavo e Marcão. Renda: R$ 150.238,00. Público: 14.641 pagantes. Local: Maracanã.